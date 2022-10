La Flèche (72) : un projet immobilier dans l’ancienne Visitation

L’ancienne Visitation de la Flèche (XVIIe), rue Ravenel, vacante depuis le transfert de l’hôpital qui l’occupait, et rachetée en 2011 par la communauté de communes 600.000 euros au départ des activités hospitalières, a été revendue 900.000 € à la société Histoire et Patrimoine, qui, comme son nom ne l’indique pas, est la filiale du groupe immobilier Altarea spécialisée dans la réhabilitation des monuments historiques classés. Elle est assez active dans le quart nord-ouest de la France et en région parisienne comme syndic.

“À La Flèche, le projet comporte la création de 70 logements, sur 3 700 m2 habitables.

« S’agissant d’un bâtiment inscrit, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) seront associés et vigilants quant à la qualité de ce projet », précise le Pays fléchois dans sa délibération.

« Afin de permettre une réhabilitation dans les règles de l’art des deux bâtiments annexes (à l’Ouest de la chapelle), une extension de l’inscription Monument historique est envisagée par l’aménageur. »

Après les travaux de réhabilitation clos et couvert, la chapelle sera rétrocédée à titre gracieux pour intégration dans le patrimoine public en vue d’y créer un espace culturel, ainsi qu’une centaine de mètres carrés d’espaces privatifs.

Les bâtiments seront dédiés à des logements privés. Cependant, « il est convenu de la nécessité de préserver une accessibilité du public au cloître et à l’escalier remarquable ponctuellement », précise la délibération, « notamment lors des journées du patrimoine. Le règlement de copropriété précisera ces modalités“, indique la presse locale.

En revanche le début des travaux sonne probablement la fin de l’ouverture de l’ancien couvent, lors des journées du Patrimoine, et du petit musée médical monté par des bénévoles. Mais l’ensemble du bâtiment pourra être réhabilité.