Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) remettait son rapport, à la demande de la Conférence des évêques de France (CEF) et de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF). Un an après, que s’est-il passé dans l’Église catholique en France ? KTO a demandé à Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, de s’exprimer sur ce sujet :