Refaire de Saint-Pierre de Rome un sanctuaire

Interrogé par le quotidien catholique L’Avvenire, le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, confie que l’une des missions qu’il a reçues du Pape François est de redonner toute sa dimension spirituelle à la basilique :

« Nous essayons de faire de ce lieu de plus en plus un sanctuaire, avec le culte, avec l’accueil des pèlerins, avec une pastorale adéquate. D’autre part, il y a la nécessité de raconter ces significations à travers d’autres langues et de les communiquer au plus grand nombre ».