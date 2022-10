Praedicate Evangelium contraire à Presbyterorum Ordinis du Concile Vatican II ?

L’entrée en vigueur la Constitution apostolique ” Praedicate Evangelium “, qui réforme la Curie romaine, a déjà provoqué plusieurs réactions. Plus d’un cardinal se sent perplexe concernant la possibilité de nommer des laïcs à la tête des dicastères comme le prévoit la Constitution.

Le Cardinal Paul Josef Cordes, président émérite du Conseil Pontifical ‘Cor Unum’, n’a pas pu assister à la réunion des 29 et 30 août. Le prélat que saint Jean-Paul II a voulu comme vice-président du Conseil pontifical pour les laïcs fait une réflexion sur le lien entre le rôle de responsabilité dans l’Église et le ministère sacerdotal, en se référant à l’enseignement du Concile Vatican II et en particulier au décret Presbyterorum Ordinis.

***

Dans un récent article publié par la Neue Ordnung, Winfried König – qui a dirigé pendant de nombreuses années le département allemand de la Secrétairerie d’État du Vatican – pose une question provocante : “Le peuple de Dieu a-t-il besoin de pasteurs consacrés ?”. Cette déclaration peut rappeler la question posée dans le cadre de la “Via synodale” allemande sur la nécessité d’un sacerdoce ordonné dans l’Église en général. L’approche de l’article ci-dessus va toutefois au-delà de l’établissement d’un sacerdoce ordonné. L’auteur désapprouve le détachement du droit ecclésiastique du contexte théologico-ontologique et se réfère au canoniste Rudolf Sohm (†1917). König voit la réapparition inacceptable des anciennes erreurs de ce célèbre luthérien pas moins que dans la Constitution papale pour la réforme de la Curie Praedicate Evangelium du 19 mars 2022.

Ce texte contient un article, l’article 15, théologiquement surprenant pour l’imbrication du ministère et du sacrement, qui, lors de la présentation romaine du document, a été expliqué comme suit par le canoniste G. Ghirlanda S.J. : “Selon le Praedicate Evangelium, art. 15, les laïcs aussi peuvent mener à bien ces affaires, en exerçant le pouvoir ordinaire de gouvernance par procuration reçu du Pontife Romain avec la confiscation de la charge. Cela confirme que le pouvoir de gouvernance dans l’Église ne vient pas du sacrement de l’Ordre, mais de la mission canonique”. Une telle affirmation du cardinal Ghirlanda, nouvellement nommé, et sa reprise par R. Sohm, interpelle.

Alors que W. König aborde le problème à l’aide de quelques arguments de nature ecclésiologique et sociologique, le court article qui suit expose de manière systématique la théologie du sacrement de l’ordre – selon le décret “Presbyterorum Ordinis – Sur le service et la vie des prêtres”. Ce décret fut l’un des derniers de Vatican II (1965) à absorber ainsi toute la richesse théologique que le processus conciliaire avait transmise aux Pères du Concile. Ce document et l’histoire de sa rédaction soulignent trois données qui caractérisent le sacrement de l’ORDO : l’intégration du triple ministère (munera), la qualification de l’existence comme service de la personne consacrée par le don de l’Esprit, et enfin le fondement sacramentel de la mission ecclésiale.

1. Intégration du triple service

Le processus de formulation du décret sacerdotal de Vatican II montre une conviction claire et ferme de la part des Pères conciliaires d’enseigner l’unité des trois munera du ministère consacré (munus sanctificandi, praedicandi et governandi, c’est-à-dire la sanctification, l’évangélisation et l’édification de l’Église par sa gouvernance). Le texte final contient ensuite, aux points 4-6, la présentation des tâches officielles, à partir de la proclamation de la Parole (n. 4), en passant par l’Eucharistie comme “source et sommet de toute évangélisation” (n. 5), jusqu’à l’exercice de la “fonction du Christ comme chef et pasteur” (n. 6).

Ainsi, le texte ne laisse aucun doute sur le lien de la direction ecclésiale avec le ministère sacerdotal et articule son lien insoluble avec les deux autres munera : ” pour ce ministère, comme pour les autres fonctions, un pouvoir spirituel est conféré au presbytre, qui est précisément accordé en vue de l’édification ” (n. 6). Par rapport à l’identification pré-conciliaire, encore dominante jusqu’alors, du prêtre avec le célébrant du sacrement eucharistique, Vatican II a mis l’accent sur la proclamation de la Parole comme tâche essentielle du prêtre, clarifiant ainsi le lien intrinsèque de la célébration des sacrements de la foi avec l’éveil et le renforcement de cette foi par le service de la Parole. De cette manière, la proclamation de la Parole s’étend à la dispensation des sacrements. Enfin, tous deux servent à l’édification de la communauté, de telle sorte que le prêtre célébrant associe le sacrifice des fidèles à l’unique sacrifice du Christ (cf. Rm 12, 1), car son sacrifice de la Croix est rappelé. De cette façon, le prêtre habilite et guide la construction de la communauté dans son triple ministère.

2. Le don sacramentel de l’Esprit

Dans les discussions actuelles, le ministère ordonné semble souvent être fondé sur des principes empiriques et sociologiques. Par conséquent, le ministère des ordonnés serait une fonction purement pratique de la vie communautaire, attribuée sur la base d’une délégation correspondante, éventuellement temporaire, “d’en bas”. Cette conception va de pair avec l’autonomisation positiviste d’une délégation juridique ” d’en haut “. Cependant, la nomination ecclésiastique perd ainsi son fondement sacramentel décisif.

Il est ignoré que la qualification effective de la personne consacrée précède l’attribution des services en général. L’Église croit que le candidat reçoit un don de grâce nouveau et spécifique dans le sacrement de l’Ordre. Là encore, l’histoire éditoriale de Presbyterorum Ordinis est une preuve utile. À l’initiative de certains évêques et dans un souci de s’éloigner du légalisme occidental, l’onction du Saint-Esprit dans l’ordination sacerdotale a été expressément soulignée. Le Concile précise ainsi que l’Esprit Saint représente l’habilitation concrète de l’action officielle du prêtre en la personne du Christ et que l’imposition des mains est déterminée comme le centre de l’événement de l’ordination – un fait qui, par ailleurs, est enregistré dans l’histoire des formes d’ordination depuis la Traditio Apostolica du IIIe siècle. En outre, le don de l’Esprit indiqué ici n’est pas destiné à des activités sacrées concrètes et spécifiques, mais constitue un talent de la grâce, qui se reflète dans les différents actes officiels.

À la lumière du document conciliaire, le don de l’Esprit transmis dans la consécration est la condition sacramentelle décisive pour l’exercice du ministère sacerdotal dans l’édification de la communauté. Si l’on met ainsi l’accent sur l’habilitation presbytérale par la grâce du sacrement de l’Ordre, cela signifie qu’une fonction ecclésiastique ne peut être établie juridiquement ni par une délégation de pouvoirs politiques absolus (d’en haut) ni par une délégation de pouvoirs démocratiques à base locale (d’en bas) à des représentants élus.

3. Le fondement de la transmission

Troisièmement, il convient de noter que la répartition positiviste des services ecclésiastiques au moyen de simples actes juridiques ignore le fondement de la mission de l’Église. Si seule la perspective juridique positiviste devait déterminer le service ecclésiastique, l’Église se déformerait en un corps social absolutiste ; son ancrage transcendant ferait défaut.

La relation fondamentale et anthropologique entre l’être et le faire passerait inaperçue. Même l’éthique du Nouveau Testament de l’apôtre Paul ne laisse aucun doute. Ses déclarations de justification ne sont pas juridiques, mais des déclarations d’Être (par exemple, attirer le Christ – Gal 3:27, Rom 13:14 ; Corps du Christ – 1 Cor 12:12ff ; Rom 12:4f). Par conséquent, le décret conciliaire, d’une part, adhère à l’Être comme lien du baptisé avec le Christ, mais considère l’ORDO comme une nouvelle étape, qui rend ensuite possible la mission ministérielle. Une grâce spéciale imprime de manière permanente une communion avec le Christ sur la personne consacrée. Il crée – au-delà du fait d’être chrétien – l’existence individuelle d’un prêtre, indépendant d’une fonction ou de l’appartenance à un groupe. Elle oriente également le prêtre au-delà de la communauté, car le don de la grâce est conçu de manière ecclésiastique-universelle : doté d’un pouvoir de gouvernance, il a une responsabilité missionnaire particulière pour que le message du Christ atteigne les extrémités du monde.

Le Catéchisme actuel exprime également la relation avec l’être et la mission de la consécration : “Ce sacrement configure au Christ en vertu d’une grâce spéciale de l’Esprit Saint, afin de servir d’instrument du Christ pour son Église. Par l’ordination, on est habilité à agir en tant que représentant du Christ, chef de l’Église, dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi.” (CEC 1581).

L’enseignement du décret Presbyterorum ordinis et les intentions des Pères du Concile lors de sa rédaction font échouer la dérivation de la compétence de direction officielle à partir de données juridico-positivistes. L’Église ne réussit la construction salvatrice que par Dieu. Que les saints et les charismes donnent splendeur et crédibilité à la communauté au-delà du ministère ordonné ! Mais si l’Église ne se réfère pas expressément à l’ORDO dans son service de direction et que celui-ci n’est pas compris comme étant ancré en lui – c’est-à-dire si le gouvernement de l’Église est détaché du sacrement – il ne reste pour sa direction que “l’autorité monarchique” (W. König) d’un homme mortel, le Pape.