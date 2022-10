De Lépante à Notre-Dame du Rosaire

Le rosaire : prière des familles

Il y a tout juste vingt ans, Jean-Paul II disait du saint rosaire qu’il est un résumé de l’Évangile en lequel résonne la prière de Marie. En méditant avec elle les mystères de la vie de Jésus, c’est comme si nous les vivions avec elle, comme si nous les contemplions par ses yeux et en elle nous y unissions. Le saint pape recommandait en particulier cette prière pour les familles : demandons-nous aujourd’hui quelle place a le rosaire dans nos vies et nos familles – car cette place, c’est celle que nous laissons à Marie. Par sa maternelle bienveillance elle veut être présente au cœur de nos vies et de nos foyers, et cette présence, c’est celle du saint rosaire.

Extrait de Claves.org