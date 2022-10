La Tradition après Traditionis Custodes : les actes du congrès du courrier de Rome sont parus

La Porte Latine informe au sujet de la parution des actes du XVIe congrès du courrier de Rome, consacré à la Tradition après Traditionis Custodes.

“Par le Motu proprio Traditionis custodes du 16 juillet 2021, le Pape François a établi que « les livres liturgiques promulgués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du rite romain » (art. 1). Cette décision a plus qu’étonné les fidèles attachés à la liturgie catholique traditionnelle telle qu’elle s’exprime avec le Missel dit de saint Pie V. Elle les a profondément bouleversés, et a même engendré, chez plus d’un, une crise de confiance à l’égard du Saint Siège. Certains parmi eux ont même laissé entendre que la mesure prise par François serait en contradiction avec l’élargissement octroyé par Benoît XVI dans le Motu proprio Summorum pontificum de 2007. D’autres, jusqu’ici bénéficiaires des concessions accordées par Jean-Paul II dans le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta de 1988, ont cru trouver le moyen de surmonter leur déception dans un effort renouvelé de soumission et en revendiquant la possibilité de continuer à user de la liturgie traditionnelle au seul titre d’un privilège personnel, déjà inscrit dans les statuts de leurs institutions depuis 1988“.