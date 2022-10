Les Chapitres Sainte-Madeleine, Saint-Lazare et Sainte Marthe invitent les jeunes de 15 à 25 ans à venir pèleriner avec eux vers Paray le Monial les 29 et 30 octobre. Les Chapitres sont accompagnés par des moines de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux et des prêtres de communauté Ecclesia Dei.

Chapitre Sainte-Madeleine