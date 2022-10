Vers une bonne nouvelle pour les fidèles parisiens attachés à la messe traditionnelle ?

Voici un extrait de l’homélie prononcée par l’archevêque de Paris, Mgr Ulrich, à l’occasion du Congrès Mission en l’église Saint-Sulpice, le 2 octobre :

Nous avons besoin de tout le monde pour assurer l’Église dans sa marche présente, ouverte à un avenir qui est rempli de confiance en Dieu. Il ne s’agit pas que chacun ait sa petite idée sur le monde et sur l’Église et, encore moins, qu’il veuille la défendre comme s’il était le seul à penser juste ! Il s’agit de se parler et de s’écouter vraiment en apprenant ensemble à discerner ce qui est bon pour rendre un témoignage juste au Christ. Cela s’appelle faire confiance à l’Esprit saint qui conduit l’Église. La variété des sujets abordés au cours de ce Congrès Mission, la diversité des acteurs qui sont intervenus, le partage simple de la parole de Dieu comme nous l’avons fait hier soir au Banquet de l’Amitié autour de la parabole des invités au festin sont un bon gage de la volonté d’une Église qui soit fraternelle et qui n’ait pas peur de l’avenir. Synode, tout le monde le dit, signifie la route que l’on parcourt ensemble ; il faut ajouter une signification très heureuse : sur cette route, nous franchissons ensemble des seuils. Manifestement, dans le monde d’aujourd’hui, nous avons des seuils à franchir. Demandons la joie de les franchir vraiment ensemble. Et sans peur.