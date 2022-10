Qu’est-ce qui est christianophobe : l’exposition ou le tag ?

Le diocèse de Liège et son Service des Couples et des Familles ne comprend pas le vandalisme, survenu à la cathédrale de Liège mardi 4 octobre dernier, contre l’exposition “Famille aux mille visages”. Des photos ont été taguées…

Anne Van Linthout-Locht, responsable du Service Diocésain des Couples et des Familles, dénonce :

Au nom de l’évêché de Liège et de son évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, je tiens à dire que nous ne cautionnons en aucune façon cet acte homophobe. Ce qui nous habite en premier, c’est de la sollicitude pour cet enfant blessé et ses parents.

Nous sommes tristes également parce que toutes ces familles nous ont fait confiance, qu’elles ont compris ce que nous voulions montrer et qu’elles étaient fières de participer au projet. Familles ordinaires, mono-parentales, homo-parentales, recomposées, mixtes, en attente d’un enfant, liées par le mariage ou pas… leur dénominateur commun, c’est qu’elles sont toutes, d’abord et avant tout, autant d’histoires d’amour ! Et cela devrait suffire à nous réjouir !

Certains ne seront peut-être pas à l’aise avec toutes ces figures de familles, regretteront le temps où les choses étaient prétendument plus claires, nettes et précises… certains pourraient être effrayés par ce qui leur semble aller à l’encontre du projet de Dieu pour l’Homme. Mais nous n’acceptons pas que cela s’exprime avec violence et nous ne voulons pas cautionner ces gestes destructeurs. […]