Vers la destruction et reconstruction d’une chapelle au Mans ?

L’établissement scolaire Saint-Joseph au Mans a annoncé mardi 11 octobre son projet de rénover totalement ses locaux. Ce chantier s’accompagne de la destruction et reconstruction de la chapelle voisine, qui est propriété du diocèse du Mans. Trois jours plus tard, une banderole a été installée sur les grilles de l’édifice religieux : Non à la destruction de cette église .

Annick Raussin est vent debout contre la démolition annoncée qu’elle a découverte en lisant le journal :