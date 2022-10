Diocèse de Basse-Terre (Guadeloupe) : une affaire d’abus resurgit dans un procès… dans l’Ain

Une affaire d’abus sexuel par un prêtre du diocèse de Basse-Terre (Guadeloupe) est ressortie via un procès pour viols incestueux le 27 et le 28 juin dernier aux assises de Bourg en Bresse, dont l’auteur, définitivement condamné à 12 ans de prison – il n’a pas fait appel – avait subi une agression sexuelle par un prêtre dans son enfance.

“Lors de l’instruction, l’accusé a en effet révélé avoir été abusé par un prêtre lorsqu’il était enfant de chœur. Le père de famille s’est d’ailleurs déclaré auprès de la Ciase et attend d’être reconnu comme victime.

“Alors qu’il avait 14 ans et qu’il vivait en Guadeloupe, il a été agressé sexuellement. Il n’en avait parlé à personne, il a gardé ça pour lui, il avait un sentiment de honte. On a voulu alerter la commission. Cette démarche a été plutôt saine et bénéfique. La Ciase nous a recontactés et nous a indiqué qu’une autre personne avait dénoncé les agissements de ce prêtre”, a déclaré Me Thomas Fourrey, l’avocat de la défense.

Une plainte a d’ailleurs été déposée pour dénoncer ces faits auprès du parquet de Bourg-en-Bresse. Elle a été transmise auprès du parquet de Basse-Terre”.

La CIASE a fait état d’un cas d’abus sexuel dans le diocèse de Guadeloupe et du témoignage d’une victime, jugé “parfaitement crédible” par la commission. Par le passé, un prêtre des Antilles avait été condamné pour être parti en croisière avec un adolescent et avoir envisagé une relation sexuelle avec lui.