Affaire Santier : le diocèse de Coutances au courant depuis plus d’un an

Mais encore une fois, personne, à commencer par l’évêque Mgr le Boulc’h n’a jugé utile de prévenir les fidèles…

“Le diocèse a confirmé ces révélations dans un communiqué publié ce vendredi 14 octobre, dans lequel l’évêque Mgr Laurent Le Boulc’h a exprimé sa “profonde compassion pour les personnes victimes et pour tous ceux et celles qui sont blessés par ces révélations”. Des faits que le diocèse connaîtrait depuis un an.

La sanction romaine est tombée en octobre 2021 et a immédiatement été communiquée au diocèse. Mgr Le Boulc’h a tout de suite pris la décision de mettre à l’écart Mgr Santier et de l’installer dans une communauté de sœurs de Saint-Sauveur-le-Vicomte”, explique Bénédicte Palluat de Besset, responsable communication du diocèse. L’ancien prêtre y exerce un “ministère restreint, qui se limite à la communauté. Il n’a pas de ministère public”, précise-t-elle.

Pourquoi le diocèse n’en a-t-il pas publiquement parlé auparavant ? Nous n’aurons pas de réponse. “Le sujet de fond est de se dire que les décisions ont été prises pour que des faits similaires ne se reproduisent pas sur d’autres victimes. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que Mgr Santier soit mis à l’écart, et c’est bien le cas aujourd’hui. Il n’y a pas d’impunité”, assure la communication du diocèse.

Reste que ces révélations provoquent une onde de choc parmi les catholiques manchois. “Mgr Le Boulc’h est très attristé par cette affaire, comme tout le diocèse. Mais on exprime avant tout notre compassion pour les victimes. Toutes nos pensées et toutes nos prières vont pour elles”, indique Bénédicte Palluat de Besset. A ce jour, deux hommes ont porté plainte auprès de l’autorité religieuse en 2019, mais pas pénalement.

Mgr Santier a lui reconnu les faits dans une lettre lorsqu’il a présenté sa démission en 2019. Démission acceptée par le pape François en juin 2020 et effective à partir de janvier 2021. D’abord à la retraite à Saint-Pair-sur-Mer, il est donc transféré à Saint-Sauveur-le-Vicomte après la décision disciplinaire du diocèse“.

Source : France Bleu