Paris : Mgr Ulrich maintient les fidèles de la messe tridentine dans le flou

Et quand c’est flou, il y a un loup (sic).

Ce samedi 22 octobre aura lieu une nouvelle manifestation pour la défense de la messe traditionnelle, devant la nonciature apostolique (14 bis avenue du Président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau, ligne 9), de 12h à 12h45.

Les organisateurs communiquent :

“Les fidèles parisiens de Ste-Odile, St-Eugène – Ste-Cécile, St-Roch, Notre-Dame-du Travail, St-Georges-de-la-Villette, Ste-Clotilde, St-François-Xavier (Juventus Traditionis), Ste-Jeanne-de-Chantal, très préoccupés parce que les suppressions de messes demeurent et parce que d’autres suppressions semblent menacer, entendent « mettre la pression ». Les cinq échanges informels qu’un certain nombre de représentants de ces catholiques ont eu avec Mgr Ulrich, à la fin de la messe des parlementaires, à Sainte-Clotilde, le mardi 11 octobre, de même que la vive et franche conversation entre des paroissiens de de Saint-Eugène et Mgr Verny, évêque auxiliaire, ont montré que les autorités parisiennes cultivaient pour l’instant un grand flou artistique sur leurs intentions.

Ce qui ne peut durer. Les fidèles concernés veulent que soient clarifiées les intentions épiscopales sur les messes supprimées, sur la possibilité en justice donnée à tout prêtre de célébrer la messe traditionnelle à Paris, sur la réception des sacrements, spécialement de la confirmation. Selon les réponses, ou l’absence de réponses, ils agiront en conséquence.

Par ailleurs, Mgr Roland, évêque de Bellay-Ars, devenu bergoglien radicalisé, a publié le 11 octobre une lettre caricaturale destinée aux prêtres et aux diacres sur la mise en application de la réforme liturgique. Le brave homme y interdit tout ce qu’il croit être capable d’interdire, comme il y a 50 ans, et y rêve de l’abandon progressif par les fidèles traditionnel des richesses de la liturgie traditionnelle pour venir jeûner au pain et à l’eau de la liturgie nouvelle !

Un certain nombre de pasteurs, déconnectés du réel, font ainsi comme lui une fixation idéologique contre le rite ancien. Ils croient encore avoir la légitimité d’imposer une autorité répressive qu’ils n’exercent contre personne d’autre.

Pour finir, je puis vous annoncer que Paix liturgique compte bien profiter des projets du diocèse de Paris, qui lance une consultation visant à sélectionner l’artiste ou groupement d’artistes auquel l’archevêque confiera la conception et la réalisation du mobilier liturgique de la cathédrale Notre-Dame en vue de sa réouverture, pour faire des propositions concrètes“.