Sénat: rejet d’un texte visant à constitutionnaliser l’avortement

La proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été rejetée ce soir au Sénat par 172 voix contre 139 dans le cadre d’un scrutin public. Ce texte avait été déposé par plusieurs groupes de gauche du Sénat. Il avait même été cosigné 114 sénateurs au total. On notera un très fort rejet en séance publique des élus du groupe Les Républicains du Sénat, rejet précédé il est vrai par un refus du texte au stade de la commission des Lois. Mélanie Vogel, élue écologiste des Français de l’étranger, s’en était fait le héraut… Au passage, elle a même attaqué une chaîne télévisée, Cnews, qui avait traité de la question des anges et des démons dans une émission.

C’est un fake.

Il faut que ce soit un fake.

Pour ma santé mentale, pour celle de toute celles et ceux qui veulent vivre dans une démocratie, dans une république laïque, ceci doit être un fake. pic.twitter.com/ssJkJjJVBC — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) October 3, 2022

L’ignorance de Mélanie Vogel n’est en revanche pas un fake…