Retraite pour jeunes hommes du 2 au 5 novembre

Cette retraite sera prêchée par deux prêtres et un diacre de la Fraternité Saint-Pierre au Collège-Lycée L’Espérance à Sainte-Cécile (85) du 2 au 5 nomvebre.

Maitre, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? » ( Marc 10, 17).

La grave question que le jeune homme riche posa au Seigneur reste d’actualité pour chaque jeune qui commence la grande aventure de la vie en ce monde. Une question essentielle à laquelle le Christ donne réponse : « viens et suis-moi ! ».

Une retraite spirituelle ! Pour établir de bonnes bases solides et lumineuses qui permettront à chacun de s’éveiller au mystère de Dieu, de s’émerveiller de sa Bonté et de prendre le chemin de Foi et de Joie.

La retraite pour jeunes de 15 ans à 22 ans sera le cadre idéal pour se poser les bonnes questions et pour trouver les réponses qui les aideront à avancer pour devenir les hommes chrétiens dont l’Église et dont le Pays ont besoin.

Animée par deux prêtres et un diacre de la Fraternité Saint Pierre, cette retraite offre aux jeunes quelques jours dans un lieu propice où se mêleront topos, veillées, activités sportives collectives et amitiés fraternelles. Laissons-nous convaincre par Saint Paul : « Vous le savez : c’est le moment! L’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil » ( Rom, 13, 11).

