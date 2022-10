Noirmoutier : un pèlerinage sur les pas des Vendéens

Le 15 octobre dernier, un pèlerinage a eu lieu entre le continent et Noirmoutier, aux confins méridionaux de la Bretagne, sur les pas des Vendéens en 1793. Il a rassemblé des pèlerins de Loire-Atlantique et du nord de la Vendée.

Les pèlerins ont souhaité se souvenir du Général Charette traversant le Gois avec ses troupes dans la nuit du 11 au 12 octobre 1793 mais aussi de ces 1500 autres prisonniers vendéens exécutés en masse sous la Terreur et des 22 personnes, essentiellement des femmes, liées deux à deux qui marchèrent au supplice en chantant le Magnificat.

Programme :

11h15 : Rendez-vous à l’entrée du passage du Gois, côté Beauvoir-sur-Mer, pour le transfert des véhicules à l’île de Noirmoutier.

12h30 : Pique nique tiré du sac au passage du Gois

13h30 : Départ de la marche au passage du Gois, côté Beauvoir-sur-mer

17h30 : Allocution à la Croix du Magnificat

18h00 :Sainte Messe à la chapelle des martyrs (Abbé Delétoille, FSSPX la Placelière – 44)

20h30 : Dîner

L’organisateur communique : “Sur les pas des vendéens, les pèlerins ont fait pénitence et ont honoré ses martyrs et ses héros ! Un nouveau drapeau a flotté, dans le livret, les méditations nous faisaient comprendre ce qu’il signifiait. De leur sang, ils ont gravé la Croix dans leur cœur. Grâce à leur courage, ils ne seront pas comptés pour rien, et de leur fidélité, la récompense n’attendra pas demain ! Nous vous remercions Vendéens !”