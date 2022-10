Affaire Santier : à Nice aussi, on a menti à tout un diocèse

Dans le Figaro, Jean-Marie Guénois s’était ému du fait qu’en dissimulant les raisons pour lesquelles Mgr Santier avait quitté le diocèse de Créteil en 2020, Mgr Blanchet, son successeur, vice-président de la CEF, et l’épiscopat français ont menti aux fidèles de tout un diocèse pour protéger l’institution, sans une pensée pour ses victimes, les fidèles et ceux des diocèses où il est passé (Luçon, Coutances)… Du reste, il n’y a pas que dans le diocèse de Créteil qu’on a, par logique institutionnelle, menti à tout un diocèse. A Nice, Mgr Sankalé avait expliqué sa démission par des soucis de santé – il n’en était rien.

A l’époque, nous écrivions : “Le Pape François, a accepté la démission, pour raison de santé, à l’âge de 66 ans seulement, de la charge d’évêque de Nice de Mgr Louis Sankalé, fonction qu’il occupait depuis 2004. Né le 2 Novembre 1946 à Saint-Louis du Sénégal, il a étudié à HEC et à l’Université Grégorienne de Rome avant d’être ordonné prêtre pour l’archidiocèse de Marseille en 1976. Nommé curé de Notre-Dame-du-Mont à Marseille en 1988, il fut ensuite curé puis recteur de la basilique du Sacré-Cœur en 1997 et 1998. Vicaire épiscopal de l’archevêque de Marseille pour la vie religieuse et les communautés nouvelles de 1995 à 1998, Mgr Sankalé fut consacré évêque de Cayenne en 1998 avant d’être nommé évêque coadjuteur du diocèse de Nice en 2004″. Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur en 2002 et a eu l’ordre national du Mérite en 2010.

Dans son communiqué, Mgr Louis Sankalé s’étendait longuement sur ses soucis de santé : “Des incidents de santé récurrents depuis une vingtaine d’années me conduisent aujourd’hui à prendre une décision dont chacun mesurera la gravité. L’information sera rendue publique ce jeudi 8 août 2013 à midi avec effet immédiat : le Saint Père a accepté ma renonciation à ma charge d’évêque de Nice que je lui ai présentée pour raison de santé […] Au mois de septembre dernier, bilan général de santé. Le traitement auquel je ne pouvais me dérober se révéla vite inconciliable avec les besoins de la mission et l’exercice de la responsabilité épiscopale“.

Suit une citation un peu inattendue de Lumen Fidei, sauf lorsqu’on sait lire entre les lignes : “comme j’ai eu l’occasion de vous le dire à propos de l’encyclique Lumen fidei, fruit du travail de deux papes : « L’Église ne fait jamais table rase de son passé lorsqu’elle vit le moment présent et qu’elle regarde vers l’avenir. Dans tous les cas, elle garde les yeux fixés sur Jésus Christ, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Qu’il s’agisse de l’Église universelle ou de l’Église diocésaine, les pasteurs se succèdent, chacun étant le serviteur, pour un temps, de la croissance qui ne peut venir que du Seigneur lui-même”.

Et son adresse à tous les collaborateurs et fidèles du diocèse : “prêtres et diacres permanents des Alpes-maritimes, religieux et religieuses, consacrés, séminaristes, laïcs de toutes générations, membres de la société civile, délégués pastoraux, membres des équipes d’aumôneries, responsables des services et des mouvements diocésains, membres des divers conseils à qui j’adresse toute ma gratitude pour votre collaboration au rayonnement de la Bonne Nouvelle, à la célébration de la foi et des sacrements et au service de nos frères“.

Reconverti dans le coaching – et sa parole est d’or

Presque dix ans plus tard, Mgr Sankalé se porte comme une charme, a obtenu en 2017 sa ceinture noire de karaté, et s’est reconverti dans le coaching pour la gestion de crise – sa parole se vend, et une entreprise ou un patron oisif peut se payer une intervention. Sur le site de l’agence de consultants qui commercialise notamment ses services, l’on trouve sa biographie avec mention de son parcours ecclésiastique.

Ses domaines d’expertise sont :

Le leadership serviteur

Pentecôte et Babel

Apprivoiser l’adversité

Le pardon en entreprise

A la CEF et la Fédération française de Karaté

Sur le site de son agence de consultants, l’on trouve aussi ses fonctions actuelles :

Évêque émérite de Nice

Membre de la Conférence des Évêques de France

Membre de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées

Le nonce averti, le microcosme aussi : la santé de Mgr Sankalé n’est pas la raison de sa démission

“Au-delà de ces ennuis de santé, dont on ne saura rien, il faut savoir que depuis un an environ, des fidèles du diocèse écrivent au nonce pour le prévenir des égarements de leur évêque“, écrivions-nous alors.

Selon nos informations, à l’époque, Mgr Sankalé était en concubinage notoire, avec une collaboratrice du diocèse de Nice – qu’il a d’ailleurs dédommagée lorsqu’il a dû s’en séparer sur invitation du nonce apostolique – il n’y a pas de crime, mais cette situation, connue d’un petit nombre, a été délibérément cachée aux fidèles de tout le diocèse de Nice, et aggravée par un mensonge.

Et cela se savait au sein du microcosme, comme en témoignent certaines indiscrétions sur le Forum Catholique : “A Nice, l’Eglise a pris les fidèles (le clergé ne devait pas être dupe et fut donc complice en baissant les yeux) et la société pour des abrutis. Il se trouve qu’une personne éminente du département, comme je l’ai déjà dit, catholique et de mes amis, m’avait prévenu de ne pas être dupe du message de sortie, car la raison était connue de plusieurs personnes, notamment de cette personne. Celle-ci, comme moi, saurait tout comprendre (il n’y avait pas crime et il n’y avait pas d’homme là-dessous, ce qui est un progrès…)“.

Mentir à tout un diocèse ? Visiblement aucun problème pour celui qui a tenu les propos suivants , en 2007 : “Il est fini le temps où l’on dit « hors de l’église point de salut ». […] . Toutes les religions sont respectables. Je dirais plus précisément : tous les croyants sont respectables […] Dieu n’est pas un absolu. Dieu est relation. […]. Nous sommes relatifs aux autres, nous ne pouvons vivre et aimer sans être relatif à quelqu’un d’autre“. Un peu plus loin, il partage l’avis du cardinal Etchegaray sur l’ordination des hommes mariés, au nom bien évidemment de “la dynamique de ce que le Concile nous demande, c’est-à-dire, une audace missionnaire qui puise dans les sources apostoliques.”