Montmorillon (86) : la Maison-Dieu doit être vendue jusqu’en 2027

Le CHU de Poitiers a vendu la Maison-Dieu de Montmorillon, vide depuis 2009, à un organisme public de portage immobilier qui doit rendre le site attractif pour des investisseurs afin de le revendre d’ici 2027. Un budget de 1.5 millions d’euros a été prévue à cette fin.

“Depuis mercredi 19 octobre 2022, la Maison Dieu, à Montmorillon, n’appartient plus au CHU de Poitiers, propriétaire depuis 1970. Le domaine d’environ cinq hectares abritait une maison de retraite jusqu’en 2009. Il était vide et inutilisé depuis. La signature de l’acte de vente, d’un montant de 600.000 € , s’est conclue mercredi 19 octobre dans la chapelle Saint-Laurent, en présence de représentants du CHU, de l’État, du Département et des acteurs locaux.

Les lieux sont désormais propriété de l’Établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), un organisme public de portage de projets immobiliers [qui] a débloqué un budget de 1,5 million d’euros pour l’achat du lieu, son curage, sa dépollution, son entretien et la réalisation d’études.

L’objectif : déterminer la viabilité d’un établissement hôtelier de luxe et rendre attirant le bien pour d’éventuels investisseurs. En l’état actuel, « quand les investisseurs potentiels rentrent, ils prennent connaissance du surcoût, développe Benoît Byrski, sous-préfet de Montmorillon. Les travaux leur permettront de se projeter. »

Si en 2027, la Maison Dieu ne s’est pas vendue, les collectivités qui ont sollicité l’EPFNA devront rembourser le 1,5 million d’euros avancés selon un partage déjà défini : conseil départemental, 85 % ; communauté de communes Vienne et Gartempe (CCVG), 10 % ; Ville de Montmorillon, 5 %. Elles deviendraient alors propriétaires des lieux. Un scénario auquel les acteurs impliqués ne préfèrent pas penser” – de toute façon, les contribuables paieront.

Il y a bien un projet : “tous regardent avec espoir du côté de Régis Marcon. Le chef étoilé, proche de Joël Robuchon, avait manifesté, en janvier 2022, son souhait de créer à la Maison Dieu un établissement de restauration et d’hôtellerie de luxe. L’établissement permettrait, entre autres, la formation professionnelle des élèves du futur institut Joël Robuchon, qui devrait voir le jour au Futuroscope et à Chasseneuil-du-Poitou“.

L’organisme de portage immobilier ferait des travaux lourds dans le long bâtiment historique, du XVIIe : “les travaux pourraient commencer au 1er ou 2e trimestre 2023. Ils se feront essentiellement dans le bâtiment long d’une centaine de mètres qu’il faut décloisonner pour une mise à nu du lieu permettant à l’investisseur de se projeter. Il reste à savoir sous quelle forme l’institut Robuchon pourrait y prendre place. “Le site ne sera pas à 100 % occupé par l’institut Robuchon, estime Sylvain Brillet. Ce serait intéressant qu’une partie reste sous contrôle de la puissance publique“.

La maison Dieu de Montmorillon est une victime de plus de la gestion du diocèse de Poitiers – dont l’évêque Mgr Wintzer est le fer de lance du modernisme ecclésial – qui ne cesse de se réduire et se dessaisir de biens divers depuis des décennies. Implantée depuis le XIe siècle, fortifiée pendant la guerre de Cent Ans, relevée au XVIIe, elle est rachetée en 1805 par le diocèse de Poitiers et accueille un petit séminaire qui ferme en 1968. Les lieux sont repris ensuite par un établissement hospitalier, puis une maison de retraite qui ferme en 2009 – ses locaux, à l’abandon, sont saccagés en 2014 avant qu’un système de télésurveillance y soit installé. Il y a deux édifices religieux, l’église Saint-Laurent et l’Octogone – c’est une chapelle funéraire du XIIe qui surmonte un ossuaire.