Arrivée des pèlerins à la basilique Saint-Pierre de Rome

Les pèlerins du Pèlerinage Ad Petri Sedem sont arrivés en fin de matinée à la basilique Saint-Pierre de Rome, après avoir entonné des chants, dont celui du credo, dans le sillage de la procession débutée a l’église Saint-Celse et Saint-Julien (ICRSP) face au château Saint Ange.

On pouvait y voir de nombreux drapeaux représentant les pays où est célébrée la messe de rite tridentin – plus de 95 à ce jour – et le caractère universel du pèlerinage, qui d’année en année a pris de l’ampleur sans être affaibli par les deux années de crise sanitaire, ainsi que par un contexte ecclésial sensible – ce qui n’a pas empêché le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne et archevêque de Bologne, de célébrer les vêpres au Panthéon.