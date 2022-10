Dernier numéro de Sedes Sapientiae (Septembre 2022)

Le numéro 161 (Septembre 2022) de Sedes Sapientiae est paru il y a quelques jours. La Fraternité Saint-Vincent Ferrier indique : “L’esprit de la revue est celui de notre Fraternité : ancré dans la fidélité à la Tradition et au Magistère de l’Église, avec pour guide le Docteur commun, saint Thomas d’Aquin, son but est d’aider chacun à approfondir ses connaissances religieuses pour fortifier sa foi et devenir un apôtre”.

Au sommaire ce trimestre notamment :

“Pratiquer la lectio divina” (RP A-M Crignon)

“La mort et le péché selon le livre de la Genèse et la tradition catholique” (RP A-M Crignon)

“Marie-Madeleine et la vie consacrée” (Mgr J-P Ravotti)

ou signalons encore “Honneur, fidélité, et service” (RP L-M de Blignières) dont voici un bref extrait (Homélie pour la profession perpétuelle d’un frère)

Vous avez compris, cher frère, la priorité de ce combat de spiritualité et de doctrine, pour l’honneur même de la foi qui ne peut souffrir la contradiction en son sein, et pour les âmes qui périssent si on ne leur donne pas la lumière. Notre raison d’être, notre force au milieu de notre fragilité, c’est de croire et de batailler pour cela. Cette bataille est la suite et l’écho de tant de batailles, celles de saint Albert et saint Thomas, de saint Pie V. Cette bataille est certes entourée d’incompréhension ou d’hostilité, dont saint Jean Chrysostome disait : “C’est l’accompagement naturel d’une vie apostolique”. Mais dans combien de coeurs qui cherchent la lumière ne suscite-t-elle pas l’espérance ? Elle est traversée de joie, car elle est la réalisation pour nous de l’honneur du service.

