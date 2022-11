Un changement profond dans la gouvernance de l’Eglise qui est en France ?

Dans un communiqué publié dimanche 30 octobre, Mgr Delmas, évêque d’Angers, réagit à la manifestation relayée par le collectif « Agir pour notre Église » :

Ce rassemblement veut exprimer la colère liée à la révélation dans la presse de faits graves mettant en cause Mgr Michel Santier et qui est un choc pour de nombreux fidèles, en particulier dans les diocèses de Créteil, de Coutances et de Luçon.

Comme j’ai pu l’exprimer tout au long de cette année, je pense aux personnes victimes que je remercie d’avoir parlé, d’avoir permis de faire la vérité sur la réalité des abus. Je salue le courage de celles et ceux qui sont venus frapper à ma porte. Je leur dis ma peine devant leur souffrance et leur détresse. Je leur demande pardon.

J’entends la colère qui monte parmi les fidèles, je la reçois et je la porterai lors de notre Assemblée de Lourdes. Le rapport de la Ciase, exceptionnel par sa qualité nous aide à faire la vérité. Il nous oblige à un changement profond dans la gouvernance de notre Église. C’est l’engagement que j’ai pris le 5 octobre 2021 et le travail que je poursuis concrètement avec détermination avec tous et dans l’espérance.