L’abstinence récusée au nom du refus du légalisme, mais admise contre le réchauffement climatique ?

Curieux paradoxe dans l’Église actuelle: alors que l’on a relativisé certaines prescriptions, quitte à les rendre floues, on découvre qu’elle peuvent avoir de l’intérêt pour défendre certaines causes actuelles. Tel est le cas de l’abstinence. Il y a peu, on la considérait comme relevant d’un certain légalisme dépassé, mais avec la peur du réchauffement climatique, elle devient envisageable, comme le démontre cet article de La Croix.

Extraits: