Le pape invite les évêques à la plus grande sollicitude et paternité envers les personnes désorientées par Traditionis Custodes

Message du Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté, aux évêques de France réunis en Assemblée planière :

Le Saint-Père le pape François tient à vous assurer, ainsi qu’à tous les membres présents, de sa prière et de son soutien fraternel et spirituel.

Alors que l’Eglise de France est une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de certains de ses pasteurs, il vous invite, le regard fixé sur la croix du Christ, à ne pas vous décourager mais à persévérer dans l’assurance que l’Esprit saint vous accompagne vos efforts, qui seront encore une fois l’objet de vos travaux. Il sait votre détermination à rendre l’Eglise de France son véritable visage missionnaire, et il vous encourage à aller de l’avant avec audace et discernement.

Plus que jamais vous êtes appelés à vous pencher sur les blessures de peuple de Dieu. Les victimes de ces abus, en premier lieu, mais aussi toutes les personnes scandalisées, déçues et éprouvées, en particulier vos prêtres dont le si beau ministère se trouve déshonoré et rendu plus difficile encore, et qui ont plus que jamais besoin de votre proximité.

Le pape François vous invite également à la plus grande sollicitude et paternité encore [sic] les personnes – en particulier les jeunes, prêtres ou laïcs – désorientées par le Motu Proprio Traditionis Custodes dont vous travaillerez à la mise en œuvre. Elles sont des brebis souvent blessées qui ont besoin d’accompagnement, d’écoute, de temps.

Il sera encore question, dans vos travaux, de soin et de respect envers les personnes les plus fragiles, lorsque vous réfléchirez à la manière d’aide votre société à trouver de justes lois sur la fin de vie. Le Saint-Père prie pour qu’un débat fondé sur la vérité et libéré de toute idéologie puisse s’établir dans votre pays, et que votre voix soit entendue.

Conscient, donc, de la difficulté et de l’importance des thèmes que vous allez affronter, le pape François appelle sur vous les dons de l’Esprit saint. Il vous confie à l’intercession de Notre-Dame de Lourdes et de tous les saints de France, et il vous donne de grand cœur sa bénédiction.