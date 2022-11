Traditionis Custodes: Mgr Crepy parle de « communion »

Concernant le Motu Proprio Traditionis Custodes, Mgr Luc Crepy a parlé à Lourdes de « communion »:

La communion aussi avec la foi, avec l’enseignement constant de l’Église ? On aimerait en savoir plus sur ce qui a été dissonant dans l’Église au cours de ces dernières décennies… Mgr Crepy invoque le concile Vatican II et aborde la question du latin. Mais sur le rôle du latin dans la liturgie, rappelons ce passage de Sacrosanctum Concilium, qui semble moins restrictif que la position de Mgr Crepy:

L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.

Un texte paradoxalement assez peu appliqué dans l’Église…