Pas d’application identique de Traditionis Custodes en France

La crise des abus éclipse les discussions épiscopales autour du motu proprio Traditionis custodes, qui n’ont donné lieu à aucune décision de la part de l’épiscopat réuni à Lourdes. « C’était un point d’étape », a confié à la presse Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras et ancien vice-président de la Conférence des évêques de France. Des carrefours, sur plusieurs thématiques touchant à la liturgie ou aux relations avec les communautés traditionnelles, ont permis aux évêques d’approfondir, dimanche 6 novembre matin,

« ce que nous percevions de la situation et de trouver la manière la plus juste pour l’accompagner dans la fidélité à l’Eglise et au pape, et dans l’attention au peuple de Dieu ». « Le regard des évêques n’est pas toujours le même en fonction de leur expérience sur le terrain ». « Le pape, qui est très ferme sur ce motu proprio, nous invite à être des pasteurs, à être pédagogues, patients. L’essentiel, ce que nous cherchons ultimement, c’est l’union de tous au Christ dans la communion de l’Eglise ».