“De manière inattendue”

Dans sa déclaration à propos du cardinal Ricard, le 7 novembre, Mgr de Moulins-Beaufort déclare :

Un choc qui datait de quelques mois. Interrogé aujourd’hui sur ce sujet, l’archevêque de Reims avoue :

Et il justifie ce délai en disant qu’il est ensuite entré en contact avec la victime et a ensuite eu des contacts avec le cardinal Ricard. Le cardinal Ricard était présent fin août à Rome pour le Consistoire et l’élévation au cardinalat de Mgr Aveline, à la messe qui a suivi à St Louis des Français, à la réception de l’ambassade de France en l’honneur du nouveau cardinal. Un choc.

Il l’a donc appris en février dernier, par un appel de soeur Véronique Margron, celle-là même qui, hier, suite à la “révélation” réagissait “à chaud” dans La Vie :

Je suis mal. On ne sait plus très bien comment nommer les choses. On ne trouve plus les mots. Je pense à tous ces mensonges cumulés, à la victime… Je ne peux pas m’empêcher de me demander si les faits sont prescrits ; si la victime aurait pu obtenir une vraie justice si jamais il avait parlé plus tôt… Et si… Tout cela me fend à l’intérieur de moi-même. Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Qu’est-ce qui nous arrive dans l’Église ? Jean-Pierre Ricard a été deux fois président de la Conférence des évêques de France, cardinal, électeur du pape… Mais comment a-t-il pu accepter ces charges ? Et il y a bien sûr cette question lancinante : et maintenant, on fait quoi ? Au-delà des procédures qui ont déjà été lancées, nous, que devons-nous faire ? Dans la vie religieuse, je pense à ces supérieurs qui ont minimisé, caché des abus, qui n’ont pas voulu voir à quel point la situation était grave : ils ont été naïfs, mais la naïveté nous rend coupables ! Peut-on dire la même chose de la solidarité épiscopale, de ce qu’on nomme d’un si beau nom la communion ? Et Dieu sait que c’est un beau nom… mais elle est brisée par cette réalité.