24 prêtres du diocèse de Beauvais mis en cause dont 17 décédés

Mgr Jacques Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, publie un rapport sur les abus dans son diocèse. Extrait :

[…] Depuis le rapport de la CIASE, pour ce qui concerne notre diocèse, 10 nouvelles victimes se sont signalées. Cela porte à une cinquantaine le nombre des victimes connues, et à 24 le nombre des prêtres du diocèse mis en cause pour des actes de pédocriminalité, dont 17 sont décédés. Pour les 7 autres, 4 résident dans l’Oise et n’ont plus aucune charge pastorale. Le mouvement de libération de la parole contre les abus se poursuit et c’est heureux. Pour autant, cela ne suffit pas. Nous devons aussi agir pour l’avenir. La CIASE a fait des recommandations qui ont été confiées à des groupes pluridisciplinaires qui présenteront le fruit de leur travail en mars 2023, à l’Assemblée plénière des évêques. Sans attendre, plusieurs dispositions ont été prise, pour ce qui nous concerne. Une charte de la bienveillance a été signée par l’ensemble des acteurs de la pastorale des jeunes. Un protocole diocèses picards et parquets de Picardie a été signé qui veut faciliter les échanges entre instances civiles et ecclésiastiques sur ces affaires.

J’ai également souhaité qu’un rapport annuel puisse être diffusé pour rendre publics les travaux de diverses instances, dans ce domaine de lutte contre les abus. Le présent document en est le premier. […]