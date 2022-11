Paris : aucune des messes supprimées ne sera rétablie

Mgr Ulrich, archevêque de Paris, dont Paix liturgique se demandait quelle ligne il adopterait, a fait savoir aux prêtres parisiens chargés de la liturgie traditionnelle qu’elle n’était que « concédée » dans la vue d’une « communion » future sous le seul missel de Paul VI. Les messes existantes, que n’avait pas supprimées son prédécesseur, seront toujours célébrées, mais aucune des messes supprimées ne sera rétablie. Par ailleurs, les sacrements autres que l’Eucharistie, notamment les mariages et les confirmations ne seront célébrés qu’en rite nouveau. Enfin, seuls les prêtres désignés par le diocèse pourront célébrer publiquement les messes traditionnelles concédées.

Commentaire de Paix Liturgique :

Nous nous retrouverons samedi 12 novembre, de 12h à 12h 30, devant la nonciature, 14bis avenue du Président-Wilson, de 12h à 12h 30, pour prier et faire le point. […]

Cette attitude, comme celle d’autres évêques français restrictifs, est surréaliste à l’heure où l’épiscopat est pour ainsi dire à terre, délégitimé devant les catholiques du fait des scandales le concernant. Et dans ce contexte, où la pratique a encore chuté et où les quêtes et denier du culte vont continuer à baisser, ce signal répressif ne peut qu’accroître la tendance.

Ces décisions sont inacceptables.