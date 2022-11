Beauvais : une ordination chez les eudistes

Ce 18 septembre, Aymeric, 34 ans, a été ordonné prêtre à Beauvais pour la congrégation des eudistes.

“Aymeric a 34 ans; il a été ordonné prêtre le 18 septembre dernier à l’église Saint-Jean-Baptiste de Beauvais, pour la Congrégation de Jésus et Marie, aussi connue sous le nom des Eudistes, du nom de leur fondateur, saint Jean Eudes. Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles et eudiste a présidé la célébration d’ordination en présence de Mgr Dubost, également eudiste et du Père Pierre-Yves Pecqueux, supérieur provincial des Eudistes“, précise la CORREF.

Cette dernière a aussi fait son conseil de rentrée en septembre à la Roche du Theil chez les eudistes et dont le secrétaire général adjoint Pierre-Yves Pecqueux est eudiste. Il a fait l’objet récemment d’une enquête par Paix Liturgique qui a trait aux eudistes, au fonctionnement du séminaire d’Orléans géré par les eudistes, et à la suspension d’un prêtre dans cette même ville mis en cause à Versailles… dont Mgr Crépy est évêque.