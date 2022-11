Le diocèse de Strasbourg recrute son économe

Le diocèse de Strasbourg recherche son nouvel Économe Diocésain / Secrétaire Général H/F pour un contrat à temps plein d’agent contractuel de 5 ans pouvant être renouvelable.

Collaborateur direct de l’archevêque, le délégué épiscopal aux affaires temporelles – Économe est garant de la bonne gestion comptable économique et financière, des ressources humaines, immobilières et des affaires juridiques pour l’archevêché et ses annexes.

Ainsi, vous avez pour fonction de piloter les projets de réforme, d’organisation et de fonctionnement pour faire face aux défis de demain.

A l’aide d’une équipe, vous assurez la gestion courante, suivez les flux de trésorerie et veillez à la bonne tenue comptable afin de présenter des tableaux de bords et les comptes annuels.

Vous intervenez sur la gestion des Ressources Humaines pour organiser et animer le dialogue social et veillez de manière globale à la bonne allocation des différentes ressources.

Polyvalent, vous gérez également le patrimoine immobilier, suivez les gestions immobilières déléguées et êtes force de proposition pour l’optimisation du périmètre immobilier dans son ensemble.

Vous pilotez également la partie juridique en assurant la cohérence et le respect des règles juridiques sur plusieurs sujets (droit administratif et civil, contentieux, RGPD… ).

Enfin, vous participez de manière active aux projets du diocèse en développant la recherche de dons et legs et en pilotant les actions de communication mises en œuvre pour veillez à une optimisation de l’ensemble des ressources.

De nombreuses autres tâches viendront enrichir le quotidien d’un poste très complet.

Le diocèse recherche un candidat disposant d’une expérience réussie d’au moins 10 ans dans la gestion globale d’une structure sur les sujets suivants : Comptabilité, Administratif, Financier, Ressources Humaines, Juridique, Immobilier ainsi que sur du management de projet.