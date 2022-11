Prêtre du diocèse de Rennes écroué à Paris : des questions pour Mgr d’Ornellas et Mgr Souchu

Suite à la mise en examen et l’incarcération de Yannick Poligné, prêtre du diocèse de Rennes, accusé d’avoir violé et drogué un adolescent de 14 ans dans un hôtel à Paris dans la nuit du 3 au 4 novembre, des questions se posent, notamment vis à vis de l’actuel évêque de Rennes Mgr d’Ornellas et de l’ex-vicaire général de Rennes (2009-2017), Mgr Souchu, aujourd’hui évêque de Dax.

Il apparaît en effet de la procédure que le père Poligné, qui disait à ses paroissiens se rendre chaque mois à Paris pour traiter un cancer, était en réalité séropositif et suivait une trithérapie – il allait aussi à Paris pour pratiquer son vice, et pour y subir des injections de Botox pour dissimuler son état d’amaigrissement suite à son traitement.

L’affaire Carissan : Mgr d’Ornellas dans le déni

La position du diocèse de Rennes – qui feint de découvrir les circonstances – n’est pas tenable. D’autant que – cruelle ironie de la Providence, le père Poligné a été en poste à Redon, comme un autre prêtre lui aussi condamné pour abus sexuels, et qui y a été jusqu’en 2008 – le père Gaël Carissan.

Ce dernier a été jugé en 2019 (enfin) pour atteintes sexuelles sur mineur – qui ont commencé en 2004 et duré plusieurs années, se poursuivant après la majorité de la victime, qui se destinait à la vocation sacerdotale.

“Gaël Carissan avait emmené Dominique – alors âgé de 15 ans – seul en voyage à Rome, et [la relation] se serait poursuivie jusqu’après la majorité de la victime présumée”, rappelait alors la Croix, qui précisait que le prêtre ” reconnaissait les rapports sexuels mais estimant qu’ils étaient consentis, et même que le plaignant ait pu en être à l’initiative.

L’audition de l’archevêque de Rennes a été l’un des moments marquants de cette longue et éprouvante audience. Alerté à l’été 2008 par l’un de ses prêtres qui avait reçu les confidences de la victime présumée, Mgr d’Ornellas a certes pris des sanctions rapidement, interdisant le père Carissan de tout ministère public et l’envoyant à Trosly-Breuil (Oise), dans la communauté de l’Arche.

Mais à aucun moment l’archevêque n’a signalé les faits à la justice civile, avant que Dominique ne dépose plainte de son propre chef, à l’été 2010. L’archevêque a fait valoir que la victime, très pieuse, lui avait dit initialement ne pas souhaiter porter plainte pour ne pas abîmer l’image de l’Église. […] L’enquête canonique, manifestement bâclée (confiée à un prêtre de 86 ans, elle a duré trois semaines) et qui concluait à une responsabilité partagée entre le prêtre et l’adolescent, a aussi été largement questionnée. « Je n’ai pas fait tout ce qu’il fallait », « 2008 n’est pas 2019 », « j’étais démuni face à la souffrance des parents de la victime », sont quelques-unes des justifications formulées par Mgr d’Ornellas à la barre”.

En fin de compte, Gaël Carissan, ordonné en 2000 – un an après Yannick Poligné – a été condamné à cinq ans de prison dont deux ferme, et interdit de toute activité auprès de mineurs. A l’époque du procès il percevait toujours son traitement du diocèse de Rennes, et figurait sur l’ordo parmi les prêtres incardinés sans ministère. Donc, il n’avait pas été renvoyé à l’état laïc.

Des questions aussi pour Mgr Souchu (Aire et Dax)

Quant à Mgr Souchu, son silence en Orléans et à Rennes a été d’or – il a été nommé évêque de Dax. Là bas, il a attendu le 6 juillet 2022 pour relever de ses fonctions le père Antoine Camara, condamné la veille pour deux agressions sexuelles survenues lors d’exorcismes sur deux fidèles de sexe féminin en 2021 à Geaune, lors de séances d’exorcisme.

Arrivé en 2017 à Mimizan, le père Camara originaire de Guinée-Bissau a été aumonier national de la JOC dans son pays. A l’époque où les plaintes avaient été déposées, la seule mesure de l’évêque avait été d’interdire l’exorcisme à son prêtre.

Selon nos informations, malgré plusieurs signalements, l’évêque d’Aire et Dax, en poste depuis 2017,- très prompt à réagir sur l’affaire Ricard – le serait nettement moins pour d’autres affaires d’abus survenues dans son diocèse.