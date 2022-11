C’est sur le thème des Béatitudes que marcheront les pèlerins de Tradition vers Paris à la prochain Pentecôte : Les Béatitudes, le courage de la sainteté, l’audace de la chrétienté. Le livret de préparation vient de paraître :

Lui-même a suivi l’itinéraire des béatitudes depuis sa conversion, et cette voie le mène à la Sagesse éternelle à laquelle il aspire de toute son âme. Il l’a commenté, il l’a suivi, et il est saint.

« Celui qui méditera, avec piété et sobriété, le Sermon que le Seigneur a prononcé sur la montagne, je pense qu’il trouvera en lui le modèle parfait de la vie chrétienne en ce qui regarde les mœurs les meilleures ».

Après une édition 2022 du pèlerinage exceptionnellement courte mais chargée en émotions et en grâces, il est temps de se préparer spirituellement au prochain pèlerinage de Pentecôte, les 27, 28 et 29 mai 2023 .

Ce livret est notre guide de voyage vers le ciel ; il ne nous suffit donc pas de le consulter vaguement pendant ce pèlerinage de trois jours, de Chartres à Paris. […]

Tout l’art d’un voyage consiste dans l’ordre qu’on va lui donner. Quel est le début, le point de départ, et quelle est l’arrivée, c’est-à-dire la fin ? Débarrassons-nous de ce qui nous encombre pour parvenir plus sûrement au but fixé. Ce beau livret nous fait suivre cette voie harmonieuse pour n’atteindre rien de moins que La Béatitude.

Saint Augustin a été converti subitement. Nous, nous devons patiemment renoncer aux pompes du démon à toutes ses séductions.[…]