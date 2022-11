Marché de Noël 2022 : Ecole et Collège Saint-Joseph-des-Lys (Versailles) les 18 et 19 novembre

Fondée par un groupe de parents, l’école Saint Joseph des Lys (Versailles) a ouvert ses portes en septembre 2011 et le collège Saint Joseph des Lys en septembre 2014. Situé dans le centre de Versailles, l’établissement a connu un beau développement et compte aujourd’hui 21 classes et 439 élèves de la moyenne section à la 3è (non mixte au collège). Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre est le conseiller religieux de l’établissement.

Saint Joseph des Lys vous invite à son Marché de Noël le vendredi 18 et samedi 19 novembre. Le marché sera également en ligne du 25 novembre au 4 décembre.

Stands : déco, bijoux, jeux et jouets, santons, tableaux, épicerie fine, vin, salon de thé, brocante (et jeux de cour pour les enfants le samedi)… Côté livres de très nombreux auteurs seront présents pendant deux jours pour dédicacer leurs ouvrages parmi eux : Gabrielle Cluzel (samedi), Jean-Pax Méfret, Philippe de Villiers (samedi), Jeanne Smits (samedi), Général Paitier, Thierry Oswald (vendredi), Laurent Dandrieu (samedi), Mathieu Block-Côté (vendredi)… (Détail et horaires sur le site).

Ecole et Collège Saint-Joseph-des-Lys