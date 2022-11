Chicago : retour à l’obligation dominicale

A peine un an et demi après la levée des restrictions sanitaires, le cardinal Blase Cupich à Chicago s’est résolu à lever la dispense d’obligation d’assistance dominicale à la messe pour ses fidèles.

“Chers frères, le cardinal Cupich lève la dispense générale de l’obligation de participer à la messe dominicale, qui restait en vigueur depuis le début de la pandémie » : c’est par un mail du vicaire général – Mgr Robert Casey – que les prêtres de l’archidiocèse de Chicago ont appris que la messe du dimanche devenait à nouveau obligatoire, à partir du premier dimanche de l’Avent, le 27 novembre 2022.

“Le moins qu’on puisse dire est que cette mesure s’est fait attendre“, commente, avec ironie, la FSSPX. “L’archidiocèse de Los Angeles avait décrété quant à lui le retour de l’obligation dominicale le 19 juin 2021. De même, les diocèses de Tucson (Arizona), Wichita (Kansas), Lansing (Michigan), Des Moines (Iowa), Santa Rosa (Californie) et Laredo (Texas) avaient cru devoir commencer à lever leurs dispenses au printemps et à l’été 2021

Plus récemment, le 20 mars 2022, le diocèse de Brownsville, au Texas, suivit enfin le mouvement, devançant encore le diocèse de Raleigh, en Caroline du Nord, qui attendit jusqu’au 17 avril”.

Chasser l’ICRSP du diocèse de Chicago et interdire la messe de toujours à Pâques, Noël, à la Pentecôte et le premier dimanche de chaque mois était en revanche beaucoup plus urgent – le cardinal Blase Cupich n’a pas beaucoup attendu après Traditionis Custodes pour mettre à l’index une partie de ses fidèles et appliquer ce texte au rouleau compresseur.