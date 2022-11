États-Unis: la défaite du cardinal Tobin

Peu commentée en France, les élections au sein de la conférence épiscopale des États-Unis, l’USCCB, sont révélatrices des rapports de force et d’une ligne qui reste majoritairement “non bergoglienne”. Ainsi, le cardinal Joseph Tobin, proche du Pape François qui avait reçu de ses mains le chapeau rouge en 2016, n’a pu devenir le numéro 3 de la conférence épiscopale: il a été battu au poste de secrétaire de la conférence et à la présidence du “Comité pour les priorités et les plans”, n’obtenant que 104 voix contre 130 pour son adversaire, Mgr Paul Coakley, archevêque d’Oklahoma-City.

L’incapacité chronique des “bergogliens” à conquérir les instances de la conférence épiscopale américaine

Comme le cardinal Cupich en 2016 battu à l’élection du “Comité pour la vie”, un autre cardinal proche du Pape n’a pas été en mesure de prendre une instance de la conférence épiscopale des États-Unis. Le cardinal Joseph Tobin est l’actuel archevêque de Newark. Il fait aussi partie du Conseil pour l’économie du Vatican.

This is huge. Just think if 'Nighty-Night Baby' Tobin, a McCarrick protégé who said Catholics can vote for pro-abortion Biden, was elected.

Coakley's support for Viganò & the other moves by US bishops is a good sign they aren't just going to follow all of Pope Francis' tyranny. pic.twitter.com/gmevhfksJm

— Peter Maresca (@therealPmaresca) November 17, 2022