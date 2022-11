Conférence de Mgr Schneider

Invité par l’association Renaissance catholique, Mgr Schneider a fait une conférence à la suite de la publication de son dernier ouvrage (La messe catholique. Remettre Dieu au centre). Il a abordé devant plus de 200 personnes de la situation dans l’Église marquée par sa crise profonde, liturgique, doctrinale mais aussi morale.

Une forme liturgique qui ne peut continuer en l’état

Concernant la situation de la liturgie, Mgr Schneider a indiqué que la forme actuelle ne pouvait continuer, mais qu’il fallait aussi faire preuve de pédagogie, de prudence et de petits pas. Ainsi, il faudrait d’abord rétablir l’offertoire traditionnel et l’usage ad orientem ainsi que la communion sur la langue. On pourrait ensuite envisager le rétablissement d’éléments traditionnels comme les prières au bas de l’autel. De même, le canon romain devrait rétabli comme unique prière dite eucharistique.

La messe traditionnelle est attaquées parce qu’elle sert mieux la vérité

Face aux attaques, Mgr Schneider a rappelé qu’elles avaient aussi une origine. Il est surprenant de voir prôner la diversité des religions, alors que celle du rite romain ne l’est pas… Mgr Schneider a rappelé les permissions accordées à l’égard de l’usage zaïrois du rite romain ou la volonté de crée un rite amazonien.

Le prêtre n’est pas là pour sa promotion personnelle

Concernant le prêtre, il a rappelé que le prêtre « n’est là que pour transmette la grâce ». L’orientation de l’autel vers les fidèles encouragée cette attitude de « show man ». Il faut préserver le prêtre de cette tentation. Une réflexion intéressante sur des actions qui ont eu des effets pervers.

Nécessité de l’adoration eucharistique et d’actes de réparation pour les prêtres qui chutent

Il a parlé de la nécessité de l’usage de l’adoration eucharistique. Une adoration d’une heure a tout son sens dans le monde actuel. Mgr Schneider. Enfin, sur les prêtres qui chutent, Mgr Schneider a parlé de ces actes de réparation, tout en étant prudent sur certaines médiatiques. Il a lancé un appel aux vocations sacerdotales, tout en étant strict sur la sélection. Les évêques ne sont pas les employés du Pape, a aussi rappelé Mgr Schneider. Même Saint Pierre dit que vous êtes des frères. L’évêque auxiliaire d’Astana a déploré que les membres de l’épiscopat soient souvent traités comme des employés à Rome…

Mgr Schneider a parlé de Mgr Lefebvre ou du Pape François.