Mgr Claudio Gugerotti, nouveau préfet du dicastère pour les Églises orientales

Il succède au Cardinal Léonardo Sandri qui a suivi et accompagné pendant quinze ans les Églises orientales et qui n’a eu de cesse de «trouver les voies de la cohabitation pacifique » dans ces pays si souvent meurtris.

Mgr Gugerotti a étudié les langues et littératures orientales et a travaillé comme sous-secrétaire au dicastère pour les Églises orientales à Rome en 1997. Il a acquis une grande expertise des Églises slaves comme Nonce en Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie (2001-2011), puis en Biélorussie (2011-2015) et enfin en Ukraine (2015-2020).

Il présidera la Réunion des Œuvres d’aides aux Églises orientales (en italien Riunione delle opere di aiuto alle Chiese orientali, ROACO). Ce comité pontifical créé en 1968 réunit deux fois par an plusieurs dizaines d’œuvres catholiques nationales ou internationales, qui soutiennent financièrement différents secteurs (lieux de culte, santé, éducation…) au Proche-Orient.

L’Œuvre d’Orient participe et appartient au comité directeur qui se réunit en janvier.

Sa nomination intervient dix ans après l’exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente promulguée en septembre 2012 par Benoît XVI.

Durant ces dix dernières années, le Moyen-Orient et les pays d’Europe Orientales se sont considérablement transformés, comme l’a souligné le Pape François lors de la précédente session de la ROACO en juin dernier « il faudra vérifier sur le terrain les fruits du Synode pour le Moyen-Orient ; entre-temps, il est nécessaire de trouver des outils actualisés et des moyens appropriés pour exprimer la proximité avec les Églises de la région».

Pour qu’elles continuent au mieux leur mission, le Pape a ainsi invité les représentants des Églises orientales à garder en ligne de mire l’icône du bon Samaritain: