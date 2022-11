8 ans après son triomphe dans The Voice, soeur Cristina quitte la vie religieuse

En 2014, soeur Cristina, une religieuse ursuline sicilienne, remportait la version italienne du concours de chant télévisé The Voice. Elle avait 26 ans et a utilisé son prix pour financer plusieurs projets caritatifs de sa congrégation. Tout au long de l’émission, l’image d’une jeune religieuse se balançant devant les lumières de la scène et chantant des chansons pop a déconcerté les juges, et elle est rapidement devenue une célébrité en Italie et au-delà.

Son succès avait été accueilli à la fois avec des éloges et du scepticisme, certains célébrant sa victoire, tandis que d’autres étaient critiques, qualifiant la décision de la congrégation de l’autoriser à se produire de mondaine, immature et représentant un risque potentiel pour sa vocation.

De fait, aujourd’hui âgée de 34 ans, elle a annoncé qu’elle avait quitté la vie religieuse.

Quelques mois seulement après avoir gagné The Voice et obtenu une reconnaissance internationale, elle avait rencontré le pape François lors d’une audience générale en décembre 2014 et lui a présenté un album nouvellement sorti. Après son succès dans The Voice, elle est devenue une célébrité. Elle a créé son propre site Web où elle publiait fréquemment des mises à jour sur ses activités, telles que la participation à divers festivals de musique, des apparitions dans les médias et des interviews, ainsi que des vidéos en solo. À un moment, elle s’est attirée des critiques pour avoir publié une reprise de “Like a Virgin” de Madonna…

Maquillée et vêtue d’un tailleur rouge, elle a déclaré à la télévision que ses années dans l’ordre des Ursulines ont été “les plus belles de ma vie, une expérience intense qui m’a fait beaucoup grandir”.

Elle a fini par ressentir la pression qui accompagnait sa célébrité et son exposition médiatique internationale, et les sœurs ont cherché à l’en protéger. Si cette isolation a d’abord été un soulagement, elle est devenue étouffante au bout d’un moment. Puis son père est tombé malade et elle est partie rejoindre sa mère à son chevet, et elle a commencé à faire l’expérience d’une liberté qu’elle n’avait pas ressentie depuis longtemps. Elle a déclaré qu’elle a ensuite traversé une crise profonde et a commencé à consulter un thérapeute.

Après le décès de son père, elle a pris une année sabbatique pendant laquelle elle a voyagé avant de décider de quitter le couvent. Aujourd’hui, elle est serveuse en Espagne.