Ménage romain à Caritas internationalis ?

C’est une autre institution qui est dans le collimateur du Pape François si l’on en croit plusieurs dépêches. Le Souverain pontife a en effet “débarqué” – l’expression est de Loup Besmond de Senneville – la direction actuelle de Caritas internationalis, cette institution internationale qui chapeaute différents organismes, dont le Secours catholique en France. Une démarche qui est similaire à ce qui s’est passé pour l’Ordre de Malte, en septembre dernier. Une “mise sous tutelle” qui interroge plus d’un observateur.

+++ Le pape François débarque la direction actuelle de Caritas internationalis, nomme un administrateur temporaire et ordonne la révision des statuts en vue de l’Assemblée générale des 11-16 mai 2023 +++ https://t.co/MRQyvJ4sbj — LB2S (@LB2S) November 22, 2022

Caritas Internationalis placée sous administration provisoire

Le communiqué romain affirme que «la direction de Caritas Internationalis est placée sous administration provisoire afin d’améliorer ses normes et procédures de gestion», le pape ayant ainsi nommé un «consultant» en la personne de Pier Francesco Pinelli. Les fonctions de ce dernier ont débuté aujourd’hui, dès l’après-midi.

Autre précision du communiqué: «Pier Francesco Pinelli et Maria Amparo Alonso Escobar administreront Caritas Internationalis pour assurer une stabilité et un leadership empathique». Selon nos informations, cette restructuration abrupte serait liée à la mise en place du Dicastère du développement humain intégral, qui a mobilisé (et épuisé) du monde.

Mais pourquoi une telle brutalité, alors que Caritas Internationalis ne faisait guère, dans son Code de déontologie, référence à la foi et à son identité catholique ? En France, on connaît la sécularisation du Secours catholique. Mais cela ne suffit plus pour être écarté du collimateur romain…