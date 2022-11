Trouville (14) : l’église Bon Secours pas à vendre, mais certainement désaffectée

Des nouvelles de l’église “Bon Secours” de Trouville, ou plutôt Notre-Dame de Bon-Secours, reconstruite en 1883 et connue pour son orgue (Mutin) de 1895. La mairie, qui souhaite désaffecter l’église et la reconvertir en lieu culturel, va en déposer le haut du clocher qui menace ruine, sauf la cloche principale, pour un coût de 160.000 euros.

Ensuite, elle ne sera pas vendue, rassure la municipalité du Calvados lors de son conseil municipal le 21 novembre dernier, mais certainement désaffectée en vue de sa transformation en lieu culturel : “visiblement, « tout le monde est d’accord pour dire qu’envisager un projet culturel dans l’église Bonsecours serait une bonne chose », s’est réjouie l’élue, en écho à la réunion publique de vendredi soir. L’objectif n’est pas de « vendre l’église » mais d’être en lien « avec des investisseurs privés » pour porter un tel projet. « On manque de lieux culturels et de salles », a aussi eu l’occasion de dire la maire plus tard dans le conseil“.

Lors de la réunion publique du 18 novembre dernier, la cheffe de file de l’opposition, Stéphanie Fresnais, est revenue sur ce que Ouest-France nomme pudiquement les “erreurs du passé”. La question est implicite – est-ce que la municipalité a laissé sciemment se dégrader cette église pendant des années, en délaissant son entretien, afin de pouvoir la “sauver” avec l’argent du contribuable en effaçant sa dimension cultuelle au passage ?

“L’église est malade, la mairie a décidé unilatéralement de la désaffecter, parfait. Pour un projet culturel. Or, on a déjà le musée Montebello. Et Deauville a fait quelque chose de merveilleux avec les Franciscaines. Qu’est-ce qu’on va faire ?”, s’interroge l’élue – c’est après que cela se dégrade, puisqu’elle est favorable à une démolition partielle de l’église pour faire un square.

