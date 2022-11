41è Pèlerinage de Pentecôte vers Chartres les 27, 28 et 29 mai 2023

« L’eucharistie, salut des âmes » ! C’est porté par ce thème que notre pèlerinage s’élancera sur les routes de Chartres les 27, 28 et 29 mai 2023. Trois jours pour approfondir notre foi dans la Messe, renouvellement du Sacrifice du Christ, sacrement de la Présence Réelle, communion avec Dieu et pour toute l’Église. Trois jours pour enraciner notre amour de l’Eucharistie, alors qu’elle est si attaquée ou mal comprise aujourd’hui. Trois jours pour redire avec clarté, à la suite des martyrs d’Abitène : « sine dominico non possumus » : sans la messe, nous ne pouvons pas vivre ! Abbé Jean de Massia, aumonier Général de Notre-Dame de Chrétienté.

Notre-Dame de Chrétienté lance également un appel à ses amis :

Péléthon 2023: besoin de votre aide !

Chers amis du pèlerinage de Chrétienté, vous avez constaté, une fois encore, l’accroissement du nombre de pèlerins lors de la dernière édition. Et ce n’est pas fini !

De nouveaux chapitres sont en création, les étrangers seront encore plus nombreux en 2023 : la jeunesse catholique (ou qui va le devenir, car nous attirons de plus en plus de personnes en chemin de conversion et/ou de baptême) se mobilise.

Et, en 2023, nous aurons l’honneur d’accueillir un grand cardinal, Mgr Pell, qui célébrera la Messe du lundi de Pentecôte en la cathédrale ND de Chartres.

Nous relançons donc, exceptionnellement, notre ‘péléthon’ NDC pour :

Acheter de nouvelles tentes , afin d’accueillir les milliers de pèlerins supplémentaires des années à venir

Très concrètement, c’est un investissement de 66 000 euros. Un investissement dans l’avenir. Vous le savez, Notre-Dame de Chrétienté n’équilibre ses comptes que grâce aux dons, car nous voulons limiter au maximum le coût de l’inscription.

Alors, merci de répondre au Péléthon NDC, merci par avance de votre générosité.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de la progression du Péléthon 2023.

