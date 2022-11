Consécration de l’église Saint-Emilien à Nantes (FSSPX)

Ce samedi 19 novembre, l’église Saint-Emilien était magnifiquement parée pour le jour le plus important de son existence : celui de sa consécration à Dieu. Toute fraîche, celle-ci venait de sortir de terre en 2019, trois ans auparavant. Un bel évènement pour la communauté nantaise attachée à la Tradition catholique !

En effet, ce jour fut attendu depuis 1981, date à laquelle Mgr Lefebvre installa le prieuré Saint-Louis à l’emplacement de la nouvelle église. Il fallut se contenter durant près de quarante ans d’un ancien atelier industriel, certes aménagé avec goût, mais de plus en plus vétuste. Et voilà que la crosse de l’archevêque, tout exprès amenée d’Ecône, trace dans la cendre disposée sur le pavement les lettres de l’alphabet, aux mains d’un de ses fils dans l’épiscopat : un symbole fort de la Tradition qui ne cesse de fructifier.