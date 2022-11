Chine: Rome dénonce l’installation d’un évêque dans un diocèse non reconnu

On pourrait dire: enfin. Après quatre années de pratique de l’accord sino-romain sur la nomination des évêques, Rome ose dénoncer une entorse à cet accord du 22 septembre 2018 qui était censé pacifier les relations entre le Saint-Siège et Pékin sur la nomination des évêques: Mgr Jean Peng Weizhao, évêque de Yujiang (Province du Jiangxi), a été installé comme évêque auxiliaire de Jiangxi, diocèse non reconnu par le Saint-Siège. Dans un communiqué publié ce samedi 26 novembre 2022, Rome a fait part de « sa surprise et de son regret » concernant cette installation dans une circonscription ecclésiale irrégulière. Cela semble rompre avec la langue de bois diplomatique coutumière. Est-ce un début de lucidité à l’égard d’une politique d’apaisement qui n’a guère produit de fruits pour l’Église et pour son unité ?

