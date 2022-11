Soutenir l’Institut d’Argentré – Sainte-Anne (Sées)

L’Institut d’Argentré – Sainte-Anne (Sées), collège et lycée de filles (internat et externat), a ouvert ses portes en septembre 2018. L’aumônerie est assurée par l’abbé Jérôme Sévillia, FSSP. L’établissement compte 92 élèves… et doit s’agrandir :

Chers amis et bienfaiteurs, Chers parents,

Depuis sa création il y a cinq ans, notre école a vu ses effectifs considérablement augmenter. Actuellement locataires de bâtiments devenus trop petits, nous avons acquis, afin d’assurer notre développement, un ancien couvent en plein coeur de notre ville de Sées.

Il y une cinquantaine d’années, ce couvent accueillait encore un orphelinat tenu par des religieuses. Avec notre installation, ces murs vont retrouver une vie, à travers la joie, le travail et les prières de nos élèves.

Grace à votre générosité de l’an passé, nous avons pu financer le chantier de réfection de la chapelle.

Mais notre futur dortoir nécessite des travaux de remise aux normes : nous cherchons encore 120 000€ afin de mener ce projet à terme.

Comme vous le savez, les écoles hors-contrat ne reçoivent aucune subvention publique : vous êtes les bienfaiteurs sans lesquels nous ne pourrions pas exister.

Votre don (défiscalisable) permettra à toutes nos demoiselles de poursuivre leur formation intellectuelle et spirituelle dans les meilleures conditions possibles.

Pour elles, un grand merci d’avance.

Patrice Biget

Président de l’Association Educative du Palais d’Argentré

Soutenir ici :