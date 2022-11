Mgr Noel Treanor nouveau nonce apostolique auprès de l’Union européenne

Le Pape François a nommé Mgr Noel Treanor nonce apostolique auprès de l’Union européenne, samedi 26 novembre, l’élevant par la même occasion à la dignité d’archevêque. Mgr Treanor, jusqu’à présent évêque de Down et Connor en Irlande, succède ainsi à l’Italien Mgr Aldo Giordano, décédé le 2 décembre 2021.

Mgr Noel Treanor est né le 25 décembre 1950 à Silverstream en Irlande. Il est ordonné prêtre le 13 juin 1976, incardiné dans le diocèse de Clogher. Il obtient une licence en théologie. Le 31 mars 1993, il est nommé secrétaire général de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE), basée à Bruxelles. Le 22 février 2008, il est nommé évêque de Down et Connor et est consacré le 29 juin suivant. En 2019, il a accueilli l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dans son diocèse, béni l’église et assisté à la messe célébrée par Mgr Gilles Wach.

Il parle couramment l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol.

Le président de la Comece, le cardinal Jean-Claude Hollerich sj, salue cette nomination, qu’il qualifie de