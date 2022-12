Messe devant une église fermée à Saint-Germain en Laye : reportage de Valeurs Actuelles

L’émission VA+ de Valeurs Actuelles a consacré un reportage aux fidèles qui se réunissent par tous les temps depuis plus de de deux ans pour assister à la messe devant la chapelle de l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye – maintenue par le diocèse vide et fermée. Ils sont plus d’une centaine à y assister à la messe, tous les dimanches, fêtes – et à Noël.

Mais Mgr Crépy, évêque de Versailles, n’a jamais voulu écouter les fidèles de Saint Germain en Laye – du reste, il n’écoute guère ses prêtres, ses fidèles, ou encore les victimes – surtout quand elles ont subi les agissements des eudistes, sa congrégation.

En octobre 2020, le media régional breton indépendant Breizh info s’intéressait à cette célébration :

“Cette fois, près de 150 fidèles y assistent, certains ont amené leurs sièges pliants ou des tapis, d’autres prient debout sur l’herbe ou le bitume, la chapelle donnant sur une rue au milieu des bâtiments presque tous abandonnés de l’ancien hôpital.

Dans Le Parisien du 17 octobre, l’évêché se mure dans son refus, bien peu charitable et encore moins chrétien du reste : « on voit se former un groupe de pression qui fait appel à des prêtres qui sont en rupture de ban avec l’Église », balaie l’auxiliaire Mgr Valentin, qui ne fait pas l’économie d’un mensonge – les curés qui ont célébré étant en plein accord avec l’Église. « Ce que Mgr Aumonier n’accepte pas, c’est que cela devienne un combat idéologique […] Là, on parle de quelques dizaines de personnes [nouveau mensonge, puisqu’il y a eu à chaque fois plus de 100 fidèles aux messes]. Saint-Germain n’a pas vocation à devenir un pôle de ralliement ».

« Cela n’a rien d’idéologique », nous confiait un fidèle dimanche dernier, accompagné de ses deux enfants ; « ça fait vingt ans qu’on demande une messe et qu’on se heurte à un mur. Si on en avait une, l’église serait pleine à ras-bord, quelle que soit sa taille. On veut une messe chez nous, dans le missel qui nous est permis, dans la Tradition de l’Église, chez nous et pas à des kilomètres. C’est aussi simple que ça, alors on essaie, encore et encore ».