Marseille : nouvel économe diocésain

Le diocèse de Marseille annonce la venue d’un nouvel économe et publie sa présentation. Il a travaillé par le passé dans le secteur bancaire, puis à la Caisse des dépôts où il a dirigé des sociétés d’économie mixte HLM, et a créé une soupe populaire à Martigues où il réside.

“Monsieur François Leroy est le nouvel économe du diocèse de Marseille depuis le 10 octobre. Agé de 60 ans, marié depuis 35 ans et père de 2 enfants, il est originaire de Lille où il a obtenu le diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce (SKEMA Business School) spécialisation finance en 1984.

Il a commencé par travailler dans la banque et la promotion immobilière, la gestion de sociétés civiles de placements immobiliers et il a fait du conseil en gestion de patrimoine sur des montages immobiliers et fiscaux.

A l’approche de la quarantaine, en quête de sens et souhaitant donner un nouveau cap à sa carrière, M. Leroy a intégré le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, au sein de la filiale chargée du développement territorial et la gestion de sociétés d’économie mixte.

« En intégrant le groupe Caisse des Dépôts et Consignations, j’ai pu mettre mes compétences professionnelles acquises dans la banque et la promotion immobilière au service de l’intérêt général, et ça a été un vrai bonheur » explique M. Leroy.

Il y a dirigé de nombreuses sociétés d’économie mixte HLM, en essayant d’apporter le meilleur environnement possible aux habitants, en portant un soin particulier aux formes architecturales, « bien conscient du devoir d’accorder le meilleur aux personnes qui ont peu de ressources » précise-t-il.

Ces différentes expériences professionnelles permettent aujourd’hui à M. Leroy d’avoir une fine connaissance de l’ensemble du secteur immobilier, de la gérance à l’exploitation et la construction.

Sur le plan personnel, il a toujours été très investi dans le milieu associatif, « au service de l’accompagnement du handicap dans le logement, de l’accession sociale à la propriété et de l’insertion sociale et professionnelle ».

A Martigues, où M. Leroy réside depuis 8 ans, il a créé la cuisine sociale et solidaire qui offre des plats cuisinés aux personnes sans domicile, aux migrants et aux mineurs non-accompagnés”.