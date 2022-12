La première cathédrale catholique du Kirghizstan sera érigée à Bichkek

Le projet de la première cathédrale catholique du pays a été présenté à Bichkek, au Kirghizstan, un pays d’Asie centrale coincé entre la Russie et la Chine – et où les deux pays sont très présents. La religion majoritaire est l’islam sunnite.

“Le Kirghizistan aura bientôt sa première cathédrale catholique. L’édifice de culte s’élèvera au cœur de la capitale, Bichkek, et sa première pierre a déjà été bénie par le Pape François. Les travaux de construction commenceront au cours des prochains mois d’hiver, et le projet – présenté lors d’une conférence de presse tenue à Biškek le 9 novembre – devrait être achevé d’ici trois ans.

Aujourd’hui, la seule église catholique de Bichkek est située dans une zone extrêmement périphérique. “dans un pays à majorité musulmane, il y a ceux qui ne connaissent même pas l’existence de la paroisse éloignée du centre, aussi parce qu’elle n’est pas reliée par les transports et qu’ils n’ont pavé la route qui mène à l’église qu’il y a un an “, explique à l’Agence Fides Damian Wojciechowski SJ, frère jésuite et économe de l’Administration apostolique de Kirghizie.

La construction de la petite église de la banlieue avait vu le jour grâce à un permis accordé en 1969 par les autorités soviétiques à quelques catholiques allemands, une communauté formée par ceux qui avaient été déportés là-bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terrain pour la construction, isolé et difficile d’accès, a également été choisi pour ne pas donner à l’église une visibilité excessive. “L’espace dont nous disposons actuellement, poursuit le jésuite, est très petit et ne nous permet pas de mener à bien toutes les activités que nous souhaiterions. Grâce aux nouveaux locaux adjacents à la cathédrale, dont nous disposerons, nous pourrons proposer une série d’initiatives culturelles, de rencontres de prière et de lectures bibliques, destinées à différents groupes d’âge“.

L’agence Fides détaille la présence des catholiques au Kirghizstan : “Plusieurs milliers de catholiques vivent actuellement au Kirghizstan, dont environ 500 fréquentent assidûment les sept paroisses de la république. Les trois principales églises sont situées à Biškek, Jalal-Abad et Talas.

Les catholiques qui vivent loin des paroisses se réunissent pour prier dans des maisons privées et reçoivent périodiquement la visite de missionnaires travaillant en Kirghizie.

Parmi les religieux catholiques, la présence la plus importante numériquement est celle des Jésuites (10, originaires de Slovénie, du Vietnam, des États-Unis, du Kazachstan, de Kirghizie et de Pologne), mais il y a aussi des membres d’autres instituts : 5 Sœurs franciscaines enseignantes (Sœurs scolastiques de Saint-François), 3 Sœurs missionnaires de la Consolata et un prêtre diocésain de Slovaquie. Il y a quelques jours, des Sœurs missionnaires de la Charité, l’ordre fondé par Mère Teresa de Calcutta, sont également arrivées à Biškek et vont ouvrir leur propre couvent dans la capitale“.