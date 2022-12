Nantes : les fidèles affluent à la procession de l’Immaculée Conception

La traditionnelle procession de l’Immaculée Conception organisée par la FSSPX à Nantes a attiré plus d’un millier de fidèles – même si cette année, le diocèse n’a pas tenté de faire un concert profanatoire dans une église 24 heures avant, et au contraire, a organisé dans cette même église un concert pour deux orgues avec des oeuvres de César Franck.

En tête de la procession, en compagnie de nombreuses bannières bretonne et nantaises, il y avait une des Vierges pélerines de la France Prie, tandis que la statue habituelle accompagnait le défilé sur l’Erdre, placée sur le bateau d’où a été tiré le feu d’artifice final.

L’abbé France, prieur de Nantes, a commenté le chapelet : “les prières publiques, comme celles de la France Prie, permettent l’épanouissement naturel et surnaturel pour nous et nos familles, dirigeons les vers notre prochain […] Notre-Dame accueille tout homme qui veut s’avancer sans peur, comme les Bergers [lors de la Nativité]”.

Devant la préfecture, avant de remercier les autorités, les fidèles qui se sont dévoués pour l’organisation et le pilote du bateau, il a parachevé : “notre monde a oublié Jésus. Notre société a délaissé la Vierge Marie. Notre pays a oublié les promesses de son baptême. Si on continue à suivre cette voie, elle ne mène qu’aux ténèbres et au chaos. Marie Immaculée est un phare […] elle rayonnera toujours au milieu des tempêtes“.