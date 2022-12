Les Bénédictines de l’Immaculée (Villatalla)

Une communauté appelée à devenir les Bénédictines de l’Immaculée est née il y a trois ans à Villatalla (Italie) dans les bâtiments des Bénédictins de l’Immaculée suite à leur déménagement à Taggia.

Une communauté est née il y a près de trois ans en vue de devenir la communauté des Moniales bénédictines de l’Immaculée, et s’est installée à Villatalla dans les anciens bâtiments des moines, après leur départ à Taggia. Constituée en “Association privée de fidèles”, cette communauté désire prier, vivre et grandir selon la Règle de saint Benoît. Ancien secrétaire de la Congrégation des Religieux, le futur Cardinal Mayer disait à Dom Gérard, au début de sa fondation “informelle”: “Vivez votre Règle et vous serez reconnus comme vivant” : telle est la sagesse de l’Église, généreuse et prudente, qui ne ferme pas la porte à l’Esprit-Saint, mais laisse au temps de manifester les œuvres de Dieu pour enfin les canoniser.

C’est une très ancienne coutume dans la famille bénédictine d’avoir une communauté de sœurs non loin de celle des frères.